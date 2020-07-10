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Небензя: у СБ ООН нет права давать Израилю карт-бланш на наземную операцию

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Постпред РФ не исключил того, что США хотят повторить сценарий Ливии.

Совет Безопасности во Всемирной организации не имеет права давать Израилю карт-бланш на проведение наземной операции в секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на 10-й чрезвычайной специальной сессии ГА ООН сделал российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат уверен в том, что США стремятся подтянуть членов Совбеза к легимитизации действий еврейского государства в палестинском анклаве. В качестве подобной ситуации Небензя напомнил коллега о вопросе беспилотной зоне в Ливии в 2011 году. В то время коллективный Запад интерпретировал резолюцию Совета безопасности 1973 в свою пользу ради того, чтобы развязать агрессивную деятельность против Ливии.

Цель наших американских коллег состоит не только в том, чтобы отвлечь внимание от провала собственной политики и переложить ответственность с больной головы на здоровую, обвинив во всех бедах Иран, "Хезболлах", и палестинскую улицу Газы.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя напомнил, что Россия осуждает убийство израильских мирных граждан и находившихся там иностранцев. Однако при этом Москва может закрывать глаза на совершаемые Западным Иерусалимом вопиющие нарушения международного гуманитарного права. Дипломат уточнил, что ЦАХАл уничтожает в секторе Газа целые кварталы.

Небензя: США не хотят, чтобы решения СБ ООН повлияли на возможную силовую акцию Израиля.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, га оон, генеральная ассамблея, карт-бланш, ливия, сб оон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости, События на Украине,

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