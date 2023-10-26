Небензя: США не хотят, чтобы решения СБ ООН повлияли на возможную силовую акцию Израиля

Постпред РФ в ООН оценил американский проект по Ближнему Востоку.

Американская администрация не хочет, чтобы решения Совета Безопасности ООН каким-либо образом повлияли на возможную силовую акцию Израиля в секторе Газа. Соответствующее заявление в ходе выступления на очередном заседании по палестино-израильскому конфликту на Ближнем Востоке сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя. Дипломат уточнил, что Вашингтон проигнорировал практически все замечания от делегаций по собственному документу, так как намерены продвигать политизированный проект с крайне неуместными положениями.

США просто не хотят, чтобы решения СБ ООН повлияли на возможную силовую акцию Израиля на земле, которая, сопровождаясь грубейшими нарушениями международного гуманитарного права, рискует спровоцировать еще более масштабный конфликт. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал коллегам на то, что американская делегация "прямо отказывала другим членам Совета в возможности консультации со столицами", устанавливая для этого процесса нереалистичные сроки. Дипломат добавил, что целью Вашингтона является желание застолбить политические установки в регионе. При этом проект резолюции Сша не дотягивает даже до минимальных стандартов, так как не содержит в себе призывов к реализации режима прекращения огня.

Небензя: Россия подготовила альтернативный проект резолюции по Израилю и Газе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций