Небензя заявил о готовности России к переговорам для урегулирования на Украине

Постпред РФ в ООН оценил неготовность Киева и Запада решать проблему дипломатическим путем.

Российский постоянный представитель при ООН Василия Небензя заявил о готовности Москвы к переговорам с киевским режимом для урегулирования украинского кризиса. Соответствующей информацией с журналистами поделился дипломат, который выступил на очередном заседании Совета безопасности при Всемирной организации. Он напомнил, что обсуждения должны вестись в отношении тех причин, которые заставили и вынудили руководство РФ начать проведение специальной военной операции. Дипломат подчеркнул, что в мире и во время прений стран на Генеральной Ассамблее фиксировалась массовая заинтересованность членов организации в решении регионального кризиса путем дипломатии.

Мы реагируем на эти сигналы самым серьезным образом и подтверждаем нашу готовность к переговорам, целью которых стало бы устранение причин, вынудивших нас начать специальную военную операцию на Украине. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

По мнению Василия Небензи, данная логика находит понимание у всех стран, исключением являются только киевский режим и коллективный Запад.

Небензя призвал мировое сообщество к оценке пыток российских военных.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций