Постпред РФ в ООН напомнил, что боевики из Украины пытают и истязают российских военных.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя призвал мировое сообщество к оценке пыток российских военных со стороны украинских вооруженных формирований и местных националистов. Об этом дипломат рассказал на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного украинскому кризису. Спикер от РФ напомнил о том, что появляется все больше свидетельств того, что ВСУ применяют пытки и истязания, что является нарушением Женевских конвенций от 1949 года.

Освобожденные из плена бойцы ДНР подтверждают, что боевики ультранационалистического формирования "казнят пленных через повешение". Попутно в ЛНР пришли к выводу, что у погибших еще при жизни были отрезаны верхние части ушей и прострелены ноги. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя добавил, что некоторым российским военнопленным приходилось по пять часов лежать в ямах, засыпанных землей. Сотрудники Следственного комитета России в настоящее время проводят проверки по каждому подобному случаю. Такой же реакции Москва ожидает от международных правозащитных организаций. Россия требует дать принципиальные оценки несоблюдения Киевом его обязательств в области в сфере гуманитарного права.

Небензя заявил о массовых репрессиях украинских националистов на правом берегу Днепра.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций