Постпред РФ в ООН оценил голосование Лондона и Вашингтона по резолюции о Красном море.

Целый "шлейф превратных толкований" резолюций Совета Безопасности ООН тянется за американской администрацией, а Москва предостерегает коллег из Вашингтона от такого поведения. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя, выступая на заседании Совбеза Всемирной организации. Дипломат пояснил, что американский постпред говорил о том, что США приравнивают защиту коммерческих судов к самообороне. Однако то, что США совместно с Великобританией проголосовали против поправок в резолюцию показывает миру, что эти государства на самом деле саморазоблачились и настоящая цель проекта заключается в том, чтобы у Вашингтона и Лондона были развязаны руки в "вольной трактовке права на защиту судов".

Под предлогом защиты гражданского населения ведомые американцами войска НАТО уничтожили ливийское государство, искажая положения санкционных резолюций совета по Йемену, они перехватывали в Аравийском море оружие, которое потом поставлялось на нужды ВСУ. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя подчеркнул, что принятая резолюция в СБ ООН будет использоваться "в строго очерченных в ней географических рамках Красного моря" и без проекции ее положений на прочие районы мирового океана.

Небензя заявил о несогласии России с приглашением на СБ ООН некоторых делегаций.

Фото и видео: Организация Объединенных наций