Постпред РФ в ООН оценил готовность Москвы вести переговоры с Киевом.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством. Об этом дипломат упомянул в ходе выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он пояснил, что от киевского режима требуется прекратить боевые действия, тогда у страны будет шанс на восстановление, а также такое решение поможет властям сберечь тысячи жизней своих граждан. Эксперт прокомментировал призыв Запада к Москве остановить боевые действия. Он оценил тезис о том, что если военные действия прекратит именно Украина, то она исчезнет с лица земли как независимое государство.

Ваш лозунг на самом деле должен звучать так: если военные действия прекратит Россия, на Украине продолжатся дискриминация и гонения на русскоязычное население на тех, кто не хочет разрывать с Россией, продолжится нарушение прав и свобод, героизация нацистских преступников. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат напомнил коллегам о том, что Москва неоднократно заявляла, что готова вести переговоры о том, как цели специальной военной операции на Украине могут быть реализованы мирными способами. Иные сценарии в России рассматривать не планируют.

Небензя заявил, что мотивы диверсии на "Северном потоке" очевидны.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций