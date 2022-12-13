В ООН рассказали об уликах, которые больше, чем "дымящийся пистолет".

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя заявил о том, что мотивы диверсии на трубопроводах "Сеыерный поток" и "Северный поток-2" в акватории Балтийского моря не вызывают у Москвы никаких сомнений. Соответствующее заявление дипломат сделал входе выступления перед коллегами на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации. Спикер пояснил, что при имеющихся уликах ни один адвокат не стал бы защищать американских представителей, а в вердикте жюри присяжных не было бы сомнений.

Не вызывает сомнения ни мотив преступления, ни его исполнитель, ни способ, которым преступление было совершено. Это даже больше, чем дымящийся пистолет, который мечтают найти все американские детективы в голливудских блокбастерах. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что первый раунд консультаций по российскому проекту резолюции о создании специальной комиссии для расследования диверсии на "Северном потоке" создает у Москвы впечатление, что коллективный Запад не заинтересован в объективном процессе и расследовании. Такая позиция недружественных стран лишь усиливает подозрения России.

Небензя: репутация Херша не позволяет сомневаться в достоверности его расследования.

Фото и видео: Организация объединенных наций