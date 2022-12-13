Небензя: репутация Херша не позволяет сомневаться в достоверности его расследования

В СБ ООН оценили правдивость расследования американского журналиста по диверсии в Балтике.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя считает, что безупречная репутация американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша не позволяет сомневаться в достоверности его расследования о произошедших диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". По словам дипломата, теперь мир узнал не только о том, что СШа причастны к этому преступлению, но и о том, как именно оно осуществлялось.

А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма.

Фото и видео: Организация объединенных наций

