Небензя: репутация Херша не позволяет сомневаться в достоверности его расследования

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя считает, что безупречная репутация американского журналиста, лауреата Пулитцеровской премии Сеймура Херша не позволяет сомневаться в достоверности его расследования о произошедших диверсиях на трубопроводах "Северный поток" и "Северный поток-2". По словам дипломата, теперь мир узнал не только о том, что СШа причастны к этому преступлению, но и о том, как именно оно осуществлялось.
А его предыдущий профессиональный опыт и безупречная журналистская репутация не позволяют сомневаться в том, что американский журналист говорит правду.
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Небензя: РФ рассматривает взрывы на "Северных потоках" как акт международного терроризма.
Фото и видео: Организация объединенных наций
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