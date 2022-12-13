Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям. Такую позицию дипломат огласил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного гуманитарным вопросам. Он обвинил Запад в том, что именно этот регион получает от глобальной проблемы наибольшую прибыль.
Речь идет о так называемой большой четверке - это американские Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus. На их долю приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров агропромышленного комплекса. В 2022 году одна только Cargill нарастила объемы продаж на 23%, до $165 млрд, зафиксировав рекордную чистую прибыль в $5 млрд. Какие уж тут бонусы для развивающихся стран?
Василий Небензя, постпред РФ в ООН
Дипломат рассказал о статистике Конференции ООН по торговле и развитию, эксперты которой видят рекордно высокие показатели стоимости на продукты, несмотря на то, что значения несколько упали по сравнению с теми, что фиксировались в начале 2022 года. Эти показатели не дотягивают до уровня 2021 года более чем на 20 процентов. В России фиксируют усугубление внутренних проблем в развивающихся странах мира из-за обесценивания местных валют и укрепления американского доллара. По мнению постпреда, из-за бесконтрольного вывоза продовольствия киевский режим рискует столкнуться с голодом в своей стране. При этом западные агропромышленные корпорации являются главными бенефициарами роста мировых цен.
Небензя заявил, что беднейшие страны получили лишь около 3% поставок по зерновой сделке.
Фото и видео: Организация Объединенных Наций
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