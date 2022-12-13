Постпред РФ в ООН оценил прибыль Запада от роста цен на продукты питания.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что рост цен на продовольствие выгоден западным агрокорпорациям. Такую позицию дипломат огласил в ходе выступления на заседании Совета Безопасности ООН, посвященного гуманитарным вопросам. Он обвинил Запад в том, что именно этот регион получает от глобальной проблемы наибольшую прибыль.

Речь идет о так называемой большой четверке - это американские Archer Daniels Midland, Bunge, Cargill, а также нидерландская Louis Dreyfus. На их долю приходится от 75% до 90% глобального торгового оборота товаров агропромышленного комплекса. В 2022 году одна только Cargill нарастила объемы продаж на 23%, до $165 млрд, зафиксировав рекордную чистую прибыль в $5 млрд. Какие уж тут бонусы для развивающихся стран? Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дипломат рассказал о статистике Конференции ООН по торговле и развитию, эксперты которой видят рекордно высокие показатели стоимости на продукты, несмотря на то, что значения несколько упали по сравнению с теми, что фиксировались в начале 2022 года. Эти показатели не дотягивают до уровня 2021 года более чем на 20 процентов. В России фиксируют усугубление внутренних проблем в развивающихся странах мира из-за обесценивания местных валют и укрепления американского доллара. По мнению постпреда, из-за бесконтрольного вывоза продовольствия киевский режим рискует столкнуться с голодом в своей стране. При этом западные агропромышленные корпорации являются главными бенефициарами роста мировых цен.

Небензя заявил, что беднейшие страны получили лишь около 3% поставок по зерновой сделке.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций