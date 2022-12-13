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Небензя заявил, что беднейшие страны получили лишь около 3% поставок по зерновой сделке

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Постпред РФ рассказал о спорном влиянии черноморской инициативы.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации отметил, что беднейшие страны мира в рамках зерновой сделки получили не 60-65 процентов, как упоминал Запад ранее, а лишь три процента поставок продовольствия. Такие статистические данные дипломат представил коллегам на мероприятии, посвященному гуманитарной ситуации в регионе конфликта. По мнению эксперта, в Москве считают спорной влияние черноморской инициативы на стоимость продуктов питания на планете.

К выполнению так называемой зерновой инициативы, призванной способствовать вывозу из украинских портов, у нас и у многих также есть много вопросов. Главный из них - почему она вдруг превратилась из гуманитарной в коммерческую? Ведь именно на это четко указывает статистика.

Василий Небензя, постпред РФ

Небензя сообщил о получении Россией все новых фактов военных преступлений Киева.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

Теги: василий небензя, зерновая сделка, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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