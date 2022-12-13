Небензя сообщил о получении Россией все новых фактов военных преступлений Киева

Постпред РФ в ООН рассказал об ударах ВСУ по гражданской и жилой инфраструктуре.

Россия по мере продвижения линии фронта в ходе специальной военной операции получает все новые факты военных преступлений со стороны киевских властей. Соответствующее заявление в ходе выступления на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации перед коллегами сделал российский постоянный представитель в ООН Василий Небензя. Дипломат напомниЛ, что по мере освобождения городов Донбасса Россия вскрывает факты о бесчинствах киевского режима в регионе. В частности, во время отступления противник ликвидировал уцелевшие в ходе сражений гражданские и жилые объекты, инфраструктуру.

Так, зафиксированы многочисленные свидетельства мирных жителей, подтверждающие, что вооруженные формирования Украины препятствовали эвакуации мирных жителей из зон боевых действий. Людей использовали в качестве живого щита. Например, в городах Мариуполь, Волноваха, Соледар. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Эксперт обратил внимание на то, что в попытках спровоцировать гуманитарную катастрофу в регионе украинская власть совершают теракты и провокации на объектах жизнеобеспечения Донбасса.Речь идет об ударах по энергетической и водоснабжающей инфраструктуре. Одним из примеров является ситуация, которая произошла в канале Северский Донец. Там было полностью прекращено поступление воды на территорию республики из главной водной артерии. На текущий момент в большинстве городов и населенных пунктах Донецкой народной республики практически отсутствует централизованное водоснабжение (оно осуществляется один раз в трое суток в течение нескольких часов). При этом пользователям поступает техническая вода, а питьевую - жителям приходится покупать или ждать в качестве гуманитарной помощи.

Небензя считает, что Киев огорчен поддержкой украинцами идеи мирных переговоров с Москвой.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций