Небензя: кризис на Украине нельзя урегулировать за одни сутки

Постпред РФ в ООН оценил обещание Дональда Трампа.

Региональный конфликт на территории Украины невозможно урегулировать за одни сутки. Соответствующее заявление российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя сделал перед журналистами на пресс-конференции в штаб-квартире в Нью-Йорке, посвященной председательству РФ в ООН в июле 2024 года. Таким образом дипломат прокомментировал СМИ неоднократные обещания со стороны бывшего американского резидента Дональда Трампа разрешить кризис за 24 часа в случае его повторного избрания на пост главы государства.

Украинский кризис не может быть урегулирован за один день. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что Дональд Трамп неоднократно публично заявлял избирателям о том, что намерен добиться быстрого урегулирования украинского конфликта в случае своей победы на президентских выборах в ноябре 2024 года. На предвыборных телевизионных дебатах с действующим президентом США Джо Байденом, состоявшихся в стране 27 июня, политик пообещал, что сможет в случае повторного избрания завершить украинский конфликт еще до своего официального вступления в должность 20 января 2025 года.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций