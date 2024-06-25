РФ призывает США и страны Европы вернуться к переговорам по ядерной сделке с Ираном

Василий Небензя прокомментировал отношение Запада к Ирану.

Россия призывает американскую администрацию и руководство европейских стран вернуться за стол переговоров по ядерной сделке с Ираном. Соответствующей информацией с коллегами поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат пояснил, что перезапуск СВПД остается единственным верным путем, которые отвечает интересам как региональной, так и международной повестке в сфере безопасности. В Москве рассчитывают на то, что генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш сможет более четко высказаться по теме и не допускать больше двусмысленных сигналов. В противном случае его действия поставят под угрозу перспективы полноформатного восстановления венских договоренностей.

Призываем европейских участников СВПД и США вернуться за стол венских переговоров и на деле доказать свою приверженность задаче восстановления ядерной сделки. РФ убеждена в том, что СВПД не имеет альтернатив. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что заместитель главы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков заявил прессе о том, что ситуация вокруг ядерной сделки с Ираном остановилась в точке, из которой может начаться движение к полному краху существующих договоренностей. Специалист напомнил, что Великобритания, Франция и германия внесли на рассмотрение Совета управляющих МАГАТЭ "деструктивную, осуждающую" Тегеран резолюцию. Такие действия вызвали полное отторжение в Иране.

США причастны к ракетному удару по Севастополю, заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций