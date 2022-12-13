В СБ ООН негативно оценили председательство Мальты в Совбезе.

Россия считает, что расширение Совета Безопасности ООН за счет западных стран не несет добавленной стоимости, так кк речь идет о попытках недружественных Москве страны сделать данную международную структуру инструментом собственных прихотей. Соответствующее заявление в ходе выступления на СБ Всемирной организации сделал постоянный представитель РФ Василий Небензя. Он пояснил, что дипломаты сожалеют о том, что в очередной раз председательство продемонстрировало открытое пренебрежение традиционными процедурами и практиками. Речь идет о том, что общая позиция Евросоюза ставится выше обязанностей председателя, который должен быть беспристрастен и хранить процедуры.

Вынуждены констатировать, что с этой задачей Мальта не справляется. Это только подтверждает наше мнение об отсутствии добавленной стоимости расширения Совета Безопасности за счет западных стран. Вы просто превращаете совет в инструмент своих прихотей. Василий Небезня, постпред РФ в ООН

Напомним, что действующий педседатель СБ ООН, глава МИД Мальты в нарушение процедуры дал украинскому министру иностранных дел Дмитрию Кулебе выступить до членов Совета Безопасности. Василий Небензя подчеркнул, что речь идет о том, что представители "золотого милли арда" решили отдать Киеву предпочтение исключительно потому, что Украина является их геополитическим проектом.

Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций