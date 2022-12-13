В России напомнили о масштабной русофобии Запада.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя усомнился в возможности восстановления доверия России к США. В ходе заседания Совета Безопасности при Всемирной организации дипломат уверил коллег в том, что Вашингтону будет не просто вернуть доверие Москвы, если это вообще возможно. Специалист пояснил, что за последний год Москва видела безграничную и отвратительную русофобию, попытки "отменить Россию". Небензя рассказал, что поставляемое западное вооружение для ВСУ помогает украинцам убивать мирное население, включая женщин, пожилых людей и детей на территории Донбасса. Москва видит попытки создать проблемы Кремлю на государственных границах. Дипломат пояснил, что эти задачи находятся в сфере национальных интересов США.

Мы больше не верим вашим словам и вернуть наше доверие будет непросто, если вообще возможно – здесь важны не слова, а дела. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя заявил, что у Украины есть шанс стать миролюбивым государством.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций