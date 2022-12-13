Небензя заявил, что Запад не считает жителей Донбасса за людей

Постпред РФ в ООН оценил отказ Запада выслушать омбудсмена ДНР Дарью Морозову.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что коллективный Запад не считает жителей Донбасса за людей. Такое мнение дипломат огласил в ходе выступления перед коллегами на очередном заседании Совета Безопасности ООН, которое посвящено гуманитарной ситуации в регионе конфликта. Ранее члены СБ не одобрили выступление омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой.

Мы сожалеем о том, что ряд делегаций проголосовал против. Это только подтверждает, что вы не считаете жителей Донбасса за людей и вам наплевать на их страдания. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Дл процедурного голосования российский специалист подчеркнул, что целью Москвы пригласить Дарью Морозову выступить на СБ ООН было "дать Совету Безопасности возможность получить из первых рук информацию о катастрофической гуманитарной ситуации на Донбассе".

Небензя заявил, что Запад превращает СБ ООН в инструмент своих прихотей.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

