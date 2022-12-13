Небензя заявил, что Россия пересмотрит подход по докладчикам на заседаниях СБ ООН

Дипломат обратил на нарушения со стороны постпредства США в ООН.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил, что Москва пересмотрит подход по докладчикам от иностранных государств на заседаниях Совета Безопасности ООН. Такое заявление дипломат сделал в ходе выступления на Совете Безопасномти в Нью-Йорке, комментируя запрет со стороны Запада для омбудсмена Донецкой народной республики Дарьи Морозовой выступить на мероприятии по видеосвязи.

Мы никогда до такого не опускались. Когда наши западные коллеги предложили докладчика на заседании по русофобии, которое мы созвали, мы не возражали. Хотя Тимоти Снайдера так называемый брифинг был переполнен ложью и традиционным западным нарративом. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

В России заметили, что никакого конструктивного вклада в дискуссию иностранный представитель не внес. Небензя подчеркнул, что американская постпред США Линда Томас-Гринфилд сказала членам СБ ООН о том, что выслушивать докладчиков от непризнанных территорий недопустимо, так как является нарушением резолюции. При этом Запад слушал доклады от властей непризнанного региона Косова, что является нарушением резолюции 1244.

Небензя заявил, что МУС в качестве марионетки Запада доказал свою ущербность.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций