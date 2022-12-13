Небензя заявил, что МУС в качестве марионетки Запада доказал свою ущербность

Постпред РФ заметил, что решение Гааги считается в Москве юридически ничтожным.

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге, готовый осуществлять псевдоправосудие по заказу коллективного Запада, доказал миру свою ущербность. Об этом заявил в ходе вы постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности всемирной организации. Дипломат назвал особо циничным тот момент, что речь идет о "юридически ничтожном решении" о выдаче ордера на арест российского лидера Владимира Путина. Он пояснил, что этот документ обнародован накануне 20-летия со дня незаконного вторжения США в Ирак. В этом конфликте МУС обладал юрисдикцией, но не сделал ничего для привлечения виновных лиц к ответственности.

Эта предвзятая, политизированная и некомпетентная международная судебная инстанция в очередной раз доказала свою ущербность. МУС - это марионетка в руках коллективного Запада, которая всегда готова осуществлять псевдоправосудие по заказу. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что Россия не является участником Римского статута, поэтому МУС не обладает юрисдикцией в отношении России и ее граждан. Дипломат на заседании СБ решил привести в пример коллегам цитату помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона (который находился в должности в период с 2018 по 2019 года): "Мы позволим МУС умереть самостоятельно. В конце концов, во всех смыслах МУС уже нет".

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Фото и видео: Организация Объединенных Наций