Постпред РФ при ООн рассказал о несоответствующей статусу позиции Розмари ДиКарло.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя отметил иностранным коллегам, что заместитель генерального секретаря ООН не упомянула обстрел Донецка "Точкой-У". Такой инцидент показывает, что Розмари ДиКарло явно заняла сторону конфликта на Украине, а также что представитель по политическим вопросам не выступает беспристрастно на заседаниях Совета по безопасности в ООН.

Нас удивляет уже не в первый раз выступление замгсека ООН, которая в своих оценках вышла далеко за рамки беспристрастности, которая предписывается международным гражданским служащим. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Розмари ДиКарло ранее заявила, что УВКПЧ получила "заслуживающие доверия сообщения" о том, что российские силы применяют на Донбассе кассетные боеприпасы, в том числе в городах. Она не стала упоминать на заседании ракетный удар, который был нанесен ВСУ "Точкой У" по Донецку с аналогичными боеприпасами. Небензя заметил, что ДиКарло и "перепевает фейки" со ссылкой на "достоверные источники". Такая ситуация вызывает у Москвы сомнения в том, кто на самом деле находится за табличкой в ООН - высокопоставленный сотрудник секретариата или представитель одной из стран.

Небензя: РФ считает провокацией дезинформацию в СБ ООН об операции на Украине.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций