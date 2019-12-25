Небензя: РФ считает провокацией дезинформацию в СБ ООН об операции на Украине

Постпред РФ при ООН высказал российскую позицию относительно западных фейк-ньюс и цензуре.

Постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил о том, что РФ считает провокацией дезинформацию в СБ ООН о специальной операции на Украине. Таким мнением российский дипломат поделился с участниками заседания Совета Безопасности ООН. Он оценил тиражирование западными странами в рамках международной организации ложных сведений про ситуацию на Украине. В частности, к таким данным дипломат отнес слова о якобы проводимых РФ неизбирательных бомбардировках населенных пунктов.

Сейчас против России развязана масштабная информационная война. Разрушенные ВСУ и националистическими формированиями объекты в ДНР и ЛНР западные СМИ беззастенчиво выдают за последствия нашей военной операции. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Небензя подчеркнул, что тотальная цензура на информационном пространстве вводится уже без попыток оправдания. По мнению дипломата, в текущих условиях получить объективную информацию о ходе проведения специальной военной операции и отличить фейки от правды "весьма непросто" для западных граждан. В своей речи Небензя упомянул якобы обстрелянный РФ роддом в Мариуполе. По мнению российской стороны, ОБСЕ несет прямую ответственность за ситуацию, которая сложилась на Украине. А "детонатором" стал кризис в европейской безопасности.

Минобороны объявило о режиме тишины в Мариуполе и Волновахе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций