Дипломат рассказал о том, почему не состоялся визит МАГАТЭ в июне.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя усомнился в сильной заинтересованности Киева в рабочем визите делегации МАГАТЭ (Международного агентства по атомной энергии) на Запорожскую атомную электростанцию. Соответствующее заявление дипломат сделал по результатам проведенного в Женеве заседания Совета Безопасности ООН. По мнению спикера, визит МАГАТЭ на объект в июне текущего года не состоялся именно из-за позиции властей Украины и их западных кураторов.

Я не уверен, что Украина так же хочет визита делегации МАГАТЭ, как хотим того мы. <...> У нас была возможность, чтобы делегация МАГАТЭ посетила в начале июня. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат напомнил, что генеральный секретариат ООН сослался на соображения безопасности, поэтому отказал делегации МАГАТЭ в поездке на ЗАЭС. Василий Небензя подчеркнул, что на текущем заседании СБ ООН западные спонсоры киевского режима не осмелились заявить то, что изначально пытались утверждать. Речь идет о том, что российская сторона якобы обстреливала своих же сотрудников, которые охраняют АЭС и город Энергодар.

Небензя: Запорожская АЭС является гражданским объектом, поэтому РФ взяла его под охрану.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций