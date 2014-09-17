Небензя: Запорожская АЭС является гражданским объектом, поэтому РФ взяла его под охрану

Дипломат объяснил, что Россия не исключает утечки радиации из-за обстрелов ВСУ.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Запорожская атомная электростанция является гражданским объектом, именно поэтому российская сторона взяла объект под свою охрану в рамках специальной военной операции. На брифинге с журналистами в Женеве дипломат отметил, что в Москве неоднократно предупреждали иностранных коллег о последствиях обстрелов и атак по АЭС в регионе.

По этой причине Россия охраняет этот объект, чтобы не допустить нанесения ему ущерба, потому что мы знаем о последствиях и предупреждали о возможных последствиях. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Эксперт добавил, что охрана Запорожской АЭС необходима на тот случай, если в какой-то момент обстрелы со стороны ВСУ приведут к утечке радиоактивных материалов с территории объекта.

В ООН заявили, что Эстония имеет право закрывать границу для россиян.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций