Постпред РФ в ООН обвинил Киев в нарушении международных требований по безопасности мирного населения.

Материальный ущерб, наносимый гражданским объектам на украинской территории, происходит исключительно из-за действий местной противовоздушной обороны (ПВО), размещенной властями с Банковой улицы в жилых кварталах. Соответствующее заявление сделал российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности при Всемирной организации, посвященной региональному кризису между Киевом и Москвой. Отечественный представитель в ООН указал, что на текущий момент большинство населения на Украине не хотят сражаться за узурпировавшую власть клику, однако чиновники не дают им прекратить "военное безумие".

Все на Украине знают, что дома, больницы, школы и детские сады, если и страдают, то страдают исключительно из-за действий, размещаемых в жилых кварталах в нарушении МГП украинской ПВО. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что именно лидер киевского режима Владимир Зеленский расширяет удары по транспортной и энергетической инфраструктуре, за что получает болезненный ответ от Вооруженных сил России. Дипломат добавил, что вместо реалистичных идей, предложений и призывов сегодня от украинских властей Кремль слышит снова лживые утверждения о том, что Воздушно-космические силы России якобы совершают целенаправленные удары по мирным объектам. Однако в реальности, по словам Василия Небензи, "все знают" о том, что больницы, школы и детские сады страдают только от нарушения международного гуманитарного права, когда украинские военнослужащие размещают ракетные установки в жилых кварталах.

Небензя описал ситуацию на Украине цитатой из "Двенадцати стульев".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций