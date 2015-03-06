Небензя описал ситуацию на Украине цитатой из "Двенадцати стульев"

Постпред РФ в ООН оценил недавний коррупционный скандал на Украине.

Российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя на заседании Совета Безопасности Всемирной организации процитировал роман Ильфа и Петрова "Двенадцать стульев" на фоне коррупционного скандала, разгоревшегося на украинской территории. Дипломат выступил на заседании в Нью-Йорке. Он указал, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) после серии обысков у высокопоставленных лиц сообщило населению о выявлении масштабных хищений в компании "Энергоатом". Данное предприятие является оператором атомных электростанций.

Так и тянет задать вопрос из одной интермедии, понятный российской и украинской аудитории: "А где денежки?" - "Какие денежки?" Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя заметил, что в материалах расследования говорится о том, что организатором и главным бенефициаром преступной схемы по незаконному обогащению выступил соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич. По сведениям от НАБУ, только за последний год участники преступного сообщества легализовали на откатах порядка 100 миллионов долларов.

Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций