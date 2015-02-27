  1. Главная
Сегодня, 14:20
Украина скоро дойдет до "гитлерюгенда", заявил Небензя

В постпредстве РФ при ООН напомнили о снижении возраста для мобилизации на Украине.

Необходимость пополнения рядов Вооруженных сил Украины рискует уже скоро довести страну до "гитлерюгенда". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на заседании в Нью-Йорке. Он уточнил, что в рамках объявленной местными властями  мобилизации происходит не только закрытие государственных границ, но также блокировка банковских счетов, приостановка водительских прав и просто отлов людей на улицах, чтобы затем заставить их отправиться на фронт.

Продолжает обсуждаться снижение возраста для обязательной мобилизации с 25 до 22 лет. Двенадцатого ноября мэр Киева Виталий Кличко озвучил эту инициативу в интервью изданию Politico. Так дело скоро дойдет и до "гитлерюгенда".

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя: Зеленский запрещает признавать утрату городов и отступать.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций

