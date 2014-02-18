Постпред РФ в ООН сообщил о том, что глава Украины "уходит от реальности".

Лидер киевского режима Владимир Зеленский запрещает признавать утрату городов и отступать. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на заседании в Нью-Йорке. Он сообщил, что украинские власти требуют от местного командования удерживать территориальные позиции до последнего бойца. Однако в Москве уточнили, что подобные шаги не имеют никакого отношения к военной реальности. Речь идет о том, что Киев не обращает внимания на окружение ВС РФ значительного количества солдат ВСУ, а также колоссальные потери в собственной армии.

Главарь киевского режима запрещает признавать утрату городов, отдает приказы об удержании позиций до последнего бойца, запрещает отступать. Такая линия украинского руководства не имеет никакого отношения к военной реальности и носит чисто политический характер. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал резолюцию США по Газе "котом в мешке".

Фото и видео: Организация Объединенных Наций