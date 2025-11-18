Небензя назвал резолюцию США по Газе "котом в мешке"

Постпред РФ в ООН заметил, что документ, по сути, дает благословение на американскую ближневосточную инициативу под честное слово Вашингтона.

Американская резолюция по сектору Газа, принятая в Совете Безопасности ООН, является очередным "котом в мешке". Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета по безопасности при Всемирной организации поделился российский постоянный представитель Василий Небензя. Дипломат выступил на заседании по результатам проведенного голосования в Нью-Йорке. Он обратил внимание коллег, что в проекте Дональда Трампа не было пунктов о том, что Белый дом будет заниматься демилитаризацией палестинского анклава и разоружением местных группировок, используя все доступные средства. В документе миссию наделили миропринудительными задачами, что может сделать из нее еще одну сторону конфликта на Ближнем Востоке и вывести деятельность за рамки миротворческой. В Москве считают, что ни одна из потенциальных стран - поставщиков миротворческих контингентов "на такое не подписывалась".

Главное, чтобы этот документ на стал ширмой для бесконтрольных экспериментов Соединенных Штатов и Израиля на оккупированной палестинской территории и не превратился в приговор двухгосударственному решению. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Постпред России при ООН указал, что членам совета фактически не дали времени организовать добросовестную работу и поиск компромиссов, а американские партнеры занимались "выкручиванием рук по столицам и делегациям". Напомним, что постоянное представительство США при ООН сообщило, что проект резолюции Вашингтона включает в себя положения в поддержку "международных стабилизационных сил" и обеспечения "стабильного, безопасного, мирного и процветающего будущего для палестинцев в Газе без радикального палестинского движения ХАМАС". Иностранные дипломаты рассказали, что вели переговоры в СБ ООН по своему документу с начала ноября 2025 года.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций