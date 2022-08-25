Небензя упрекнул замгенсека ООН в безразличии к зверствам "Азова"*

В России оценили цинизм высказываний Розмари ДиКарло о трибунале в Мариуполе.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя упрекнул заместителя генерального секретаря ООН в безразличии к зверствам "Азова" (запрещенная на территории России террористическая и экстремистская организация). На заседании Совета Безопасности дипломат оценил выступления Розмари ДиКарло, которая, по словам спикера, игнорирует военные преступления украинских националистов из батальона.

Госпожа Розмари ДиКарло нашла слова, чтобы выразить озабоченность в связи с предстоящим судом над нацистами и садистами из "Азова"*, но ни слова не сказала об их ужасающих преступлениях и нарушениях международного гуманитарного права, включая зверские пытки. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что ранее Розмари ДиКарло заявила коллегам о том, что в ООН обеспокоены из-за планов России, ДНР и ЛНР организовать международный трибунал в Мариуполе. Американка сочла, что любой трибунал должен обеспечивать защиту, которая предоставляется всем военнопленным международным правом, включая гарантии справедливого судебного разбирательства. Василий Небензя счел это заявление крайне циничным и беспринципным, а также девальвирующим продвигаемые странами коллективного Запада принципы свободы слова, защиты прав человека.

Небензя напомнил о преступлениях Киева в Донбассе и Одессе.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

