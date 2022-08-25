Небензя напомнил о преступлениях Киева в Донбассе и Одессе

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя напомнил о преступлениях украинского режима на Донбассе и Одессе. В рамках заседания Совета Безопасности ООН дипломат уточнил, что все поставленные перед Вооруженными силами РФ цели специальной операции успешно выполняются. Он добавил, что СВО не понадобилась бы в том случае, если бы Киев выполнял все минские соглашения. В РФ напомнили о том, что война уносила мирные жизни на протяжении восьми лет могла бы закончиться в этом случае, но, по словам Небензи, это было не нужно ни чиновникам в Киеве, ни их иностранным покровителям.
У нас не оставалось иного выбора, кроме как начать спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины, цели которой успешно и последовательно выполняются.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Постпред России добавил, что украинская сторона снова открыто сказала об этом в начале 2022 года, когда угрожала Москве и всему миру отказаться от безъядерного статуса.
Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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