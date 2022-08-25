Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на ЗАЭС

Дипломат поддержал предложение генсека ООН Гутерриша.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя поддержал идею постоянного присутствия экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Об этом дипломат сообщил журналистам, отвечая на вопрос о том, поддерживает ли он подобное решение.

Я не специалист в ядерной сфере. Я бы лично это приветствовал. Давайте посмотрим, к чему придут стороны. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что ранее на заседании Совета Безопасности ООН генеральный секретарь Антониу Гутерреш призвал коллег осуществить визит международных экспертов из МАГАТЭ на Запорожскую АЭС как можно скорее. Чиновник выразил серьезную озабоченность ситуацией, которая складывается на территории ЗАЭС и вокруг нее. Глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси в среду 24 августа сообщил о том, что проводит в Стамбуле технические консультации по предстоящей отправкой миссии на объект. Предположительно, она должна состояться в течение следующих нескольких дней под руководством самого Гросси.

Небензя показал на Совбезе ООН украинский "Лепесток".

Фото и видео: YouTube / Организация Объединённых Наций