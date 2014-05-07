Небензя показал на Совбезе ООН украинский "Лепесток"

Дипломат рассказал об опасности данной мины для гражданского населения.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя показал на Совете Безопасности ООН мины "Лепесток", используемые Вооруженными силами Украины. Он уточнил, что эти противопехотные мины практически незаметны, поэтому часто применяются против даже мирного населения.

Это мини-мина, ВСУ разбрасывают их в жилых зонах, на улицах, в парках. Их очень тяжело обнаружить на местности. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат пояснил, что если "Лепестки" обнаруживают дети, то они нередко принимают украинские мины за игрушки и берут в руку, после чего данные устройства взрываются. Василий Небензя указал на тот факт, что от этих боеприпасов пострадали 47 человек.

Небензя заявил, что не знает, с чем связан призыв к гражданам США покинуть Украину.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединённых Наций