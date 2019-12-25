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Небензя заявил, что не знает, с чем связан призыв к гражданам США покинуть Украину
Сегодня, 7:44
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Небензя заявил, что не знает, с чем связан призыв к гражданам США покинуть Украину

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Дипломат прокомментировал призыв посольства США в Киеве к своим гражданам.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил журналистам, что не знает, с чем связан призыв американского Госдепа и посольства Вашингтона к гражданам США покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал во время брифинга.

Я не знаю, с чем это связано.

Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Ранее американское посольство в Киеве опубликовало на своем официальном сайте призыв к американским гражданам "покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, если это безопасно".

Небензя: РФ не услышала от Гутерриша осуждения обстрелов Украиной ЗАЭС.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

Теги: василия небензя, госдеп, сб оон, совет безопасности
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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