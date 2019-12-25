Небензя заявил, что не знает, с чем связан призыв к гражданам США покинуть Украину

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил журналистам, что не знает, с чем связан призыв американского Госдепа и посольства Вашингтона к гражданам США покинуть территорию Украины. Соответствующее заявление дипломат сделал во время брифинга.
Я не знаю, с чем это связано.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Ранее американское посольство в Киеве опубликовало на своем официальном сайте призыв к американским гражданам "покинуть Украину, воспользовавшись доступными видами наземного транспорта, если это безопасно".
Небензя: РФ не услышала от Гутерриша осуждения обстрелов Украиной ЗАЭС.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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