Небензя: РФ не услышала от Гутерриша осуждения обстрелов Украиной ЗАЭС

Постпред РФ оценил визит генсека ООН в Киев.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Москва не услышала от генерального секретаря Антониу Гутерриша осуждения обстрелов Украиной территории Запорожской атомной электростанции во время его рабочего визита в Киев. В РФ рассчитывали, что генсек ООН потребует прекратить обстрелы со стороны ВСУ, но не дождались этого. Соответствующей информацией дипломат поделился с коллегами в рамках заседания Совета Безопасности.

Мы связывали с его поездкой определенные надежды. Рассчитывали, что он, наконец, твердо потребует от Киева прекратить обстрелы станции. Но мы не услышали… кроме призывов к тому, что "военные действия должны обходить АЭС стороной". Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Российский дипломат также поинтересовался у заместителя генсека ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло, удалось ли добиться от украинского лидера Владимира Зеленского обещания прекратить обстрелы ЗАЭС, а также какую оценку генеральный секретариат ООН может дать тому, что обстрелы объекта со стороны Украины продолжаются.

Небензя упрекнул ООН в замалчивании ситуации с замороженными активами России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций