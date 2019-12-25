Небензя упрекнул ООН в замалчивании ситуации с замороженными активами России

Российский постоянный представитель Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании ситуации с замороженными активами. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он отреагировал на слова заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. По мнению специалиста, говоря о принадлежности энергии Запорожской атомной электростанции Украине, Женева обходит стороной вопрос финансовых активов РФ или ситуацию с сирийской нефтью, которую "разворовывают американские власти".
Мы услышали ее слова, но хотели бы обратить внимание, что мы не слышали подобных слов от секретариата в отношении замороженных на Западе российских финансовых активов. Не слышали этого никогда.
Василий Небензя, постпред РФ при ООН
Небензя призвал власти Чехии отреагировать на слова министра обороны страны о Дугиной.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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