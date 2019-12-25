Небензя упрекнул ООН в замалчивании ситуации с замороженными активами России

Дипломат оценил высказывания Розмари Ди Карло об украинской принадлежности ЗАЭС.

Российский постоянный представитель Василий Небензя упрекнул ООН в замалчивании ситуации с замороженными активами. Соответствующее заявление дипломат сделал в рамках выступления на заседании Совета Безопасности Всемирной организации. Он отреагировал на слова заместителя генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Ди Карло. По мнению специалиста, говоря о принадлежности энергии Запорожской атомной электростанции Украине, Женева обходит стороной вопрос финансовых активов РФ или ситуацию с сирийской нефтью, которую "разворовывают американские власти".

Мы услышали ее слова, но хотели бы обратить внимание, что мы не слышали подобных слов от секретариата в отношении замороженных на Западе российских финансовых активов. Не слышали этого никогда. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Небензя призвал власти Чехии отреагировать на слова министра обороны страны о Дугиной.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций