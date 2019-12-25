Василий Небензя рассказал о поддержке терактов Яной Черноховой.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя призвал власти Чехии отреагировать на слова министра обороны страны Яны Черноховой о гибели журналистки Дарьи Дугиной. На заседании Совета Безопасности ООН дипломат ответил, что слова Черноховой являются поддержкой и пропагандой терактов в отношении гражданских лиц, поэтому компетентные органы Праги должны оценить действия местной чиновницы.

В этом контексте уже не удивляет, что власти Чехии перешли все нормы морали, открыто злорадствуя по поводу убийства Дарьи Дугиной. Министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что ей ни жаль ни Дарью, ни ее отца, а также что "ночь на 21 августа в России запомнят надолго". Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Напомним, что министр по обороне Чехии позже подтвердила СМИ, что "стоит за каждым словом". Василий Небензя уверен в том, что западные коллеги затмили собственную мораль русофобией. Он напомнил, что гражданин Чехии Чермак, который публично поддержал теракт в новозеландском городе Крайстчерч, получил в Чехии шесть лет заключения. В России призывают прибегнуть к соответствующей оценке действий Черноховой.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций

