Дипломат рассказал о деградации ситуации с безопасностью ЗАЭС.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя заявил о том, что Москва распространила в Совете Безопасности ООН фотосвидетельства обстрела Запорожской атомной электростанции украинскими военнослужащими. Дипломат заметил, что вопрос ядерной безопасности режимного объекта в регионе за последние две недели деградировал. Он напомнил СМИ о том, что российские ВС РФ не размещают на территории АЭС тяжелых видов вооружений и не использует объект в военных целях.

Мы подтверждаем, что на станции здоровая рабочая атмосфера и никто никого там не притесняет. Вопреки ложным заявлениям киевского режима и его кураторов, Россия не размещает на территории ЗАЭС тяжелые вооружения и не использует станцию в военных целях. Василий Небензя, постпред РФ при ООН

Дипломат напомнил о том, что Москва готова оказать максимальное содействие для того, чтобы МАГАТЭ посетила АЭС в Запорожской области. Василий Небензя рассчитывает на то, что международные специалисты подтвердят реальную обстановку на станции. дипломат не исключил, что миссия может состоятся в конце августа или начале сентября текущего года.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций