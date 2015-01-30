Лавров: достигнутые в Тегеране договоренности по Сирии выполняются в полном объеме

В МИД РФ рассказали о реализации соглашения от 19 июля 2022 года.

Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил о том, что достигнутые в Тегеране договоренности по Сирии выполняются в полном объеме. Соответствующее заявление чиновник сделал во время пресс-конференции с сирийским министром по иностранным делам Фейсалом Микдадом, проведенной по завершению рабочей встречи в Москве. Он подчеркнул, что говорит о достигнутых 19 июля 2022 года соглашениях.

Договоренности выполняются в полном объеме. Принято совместное заявление трех президентов, оно является открытым документом, в нем четко подтверждается уважение суверенитета, территориальной целостности Сирии. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Дипломат добавил, что договоренности также касаются, недопущения каких-либо действий по поощрению сепаратистских тенденций или прочих шагов, которые могли бы нарушить международную резолюцию под номером 2254, принятую Советом безопасности ООН.

Лавров заявил, что Россия осудила нанесение Израилем ударов по Сирии.

Фото и видео: МИД России