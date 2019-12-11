Лавров заявил, что Россия осудила нанесение Израилем ударов по Сирии

Глава МИД РФ рассказал о том, что следует уважать резолюции СБ ООН.

Российский министр из внешнеполитического ведомства Сергей Лавров заявил, что Москва решительно осудила нанесение Израилем ударов по территории Сирии. Соответствующее заявление чиновник сделал в рамках пресс-конференции с сирийским коллегой Фейсалом Микдадом по результатам рабочих переговоров. От властей еврейского государства в РФ требуют соблюдать международные требования по праву. Практиков ударов по земле Сирии со стороны Израиля дипломат назвал "опасной".

Мы решительно осудили, включая тот весьма тревожный эпизод, когда 10 июня был атакован международный аэропорт Дамаска, а впоследствии были нанесены удары по порту Тартуса. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Сергей Лавров рассчитывает на то, что Израиль будет уважать резолюции Совета Безопасности ООН, а также независимость и территориальную целостность Сирийской Арабской Республики.

МИД РФ считает визит делегации Конгресса США на Тайвань провокационным.

Фото и видео: МИД России