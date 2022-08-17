МИД РФ считает визит делегации Конгресса США на Тайвань провокационным. Об этом заявил директор департамента экономического сотрудничества ведомства Дмитрий Биричевский в эфире телеканала "Россия 24".
По его словам, глава МИД Сергей Лавров уже озвучивал позицию России по этому вопросу. Он уточнил, что это относится не только к недавнему визиту спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси на Тайвань, но и к следующему визиту американских конгрессменов.
Все это не способствует стабилизации ситуации, все это разогревает напряженность в Азиатско-Тихоокеанском регионе. И, конечно, на экономике это неизбежным образом сказывается.
Дмитрий Биричевский, директор департамента экономического сотрудничества МИД РФ
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