По словам дипломата, Вашингтон не всегда принимал правильные решения.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба припомнил США их ошибки. Об этом он заявил в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России).

По словам дипломата, Вашингтон не всегда принимал правильные решения. Он отметил, что относится к США с уважением и симпатиями, однако подчеркнул, что важно "уметь сохранять трезвость ума".

Кулеба напомнил о скандале с пропавшей станцией радиотехнологической разведки "Кольчуга", когда США убеждали всех в том, что Украина ее продала в Ирак.

Ранее Кулеба заявил о планах Украины "завоевать мир".

Видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)