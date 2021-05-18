Кулеба заявил о планах Украины "завоевать мир"

Он рассказал о мечте открыть новые горизонты для своей страны.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах страны "завоевать мир". Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России).

По словам дипломата, когда он занял пост министра иностранных дел, у него была мечта открыть новые горизонты для своей страны. Кулеба отметил, что президент Украины постоянно общался с лидерами Африки и Латинской Америки.

Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

Ранее Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)