Кулеба заявил о планах Украины "завоевать мир"

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о планах страны "завоевать мир". Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России).
По словам дипломата, когда он занял пост министра иностранных дел, у него была мечта открыть новые горизонты для своей страны. Кулеба отметил, что президент Украины постоянно общался с лидерами Африки и Латинской Америки.
Вот это завоевание мира, да, я просто кайфую от этого.
Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины
Ранее Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации.
Видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)
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