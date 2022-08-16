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Кулеба признался, что его семья покинула Украину после начала спецоперации

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Он уточнил, что Украину покинули его дети, родители и собаки.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба признался, что его семья покинула страну после начала спецоперации. Об этом он рассказал в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России).

По словам главы ведомства, в ночью с 24-го на 25 февраля он добрался до украинской границы, где встретился со своей семьей. Он уточнил, что Украину покинули его дети, родители и собаки.

Ранее Кулеба заявил, что Запад ждет падения Украины.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)

Теги: дмитрий кулеба, мид украины, семья, спецоперация
Категории: Лента новостей, Мировые новости, События на Украине,

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