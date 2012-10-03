Кулеба: Запад ждет падения Украины

Он заявил, что некоторые главы МИД стран Запада интересовались, как долго продержится Киев.

Некоторые страны Запад ждут падения Украины. Об этом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью украинскому журналисту Дмитрию Гордону (СМИ-иноагент, внесен в реестр террористов и экстремистов на территории России).

По словам главы ведомства, к нему часто обращались министры иностранных дел с вопросом, как долго продержится Киев. Он считает, что им следовало бы спрашивать о том, что надо сделать для победы в самое короткое время. Кулеба подчеркнул, что у него складывается ощущение, будто все ждут падения Украины и исчезновение проблемы.

Ранее Кулеба заявил, что будет требовать создания трибунала для России.

Видео: YouTube / В гостях у Гордона (СМИ-иноагент)