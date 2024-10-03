Небензя: складывается впечатление, что США ведут переговоры по Газе сами с собой

ПОстпред РФ напомнил о плане Джо Байдена по контактам между ХАМАС и Израилем.

Защита Израиля в Совете Безопасности при Всемирной организации со стороны американской администрации вкупе с попытками водить СБ за нос своими усилиями по тихой дипломатии вызывает впечатление у Москвы о том, что Вашингтон ведет переговоры о прекращении огня в секторе Газа сам с собой. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совбеза поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат выступил на мероприятии, посвященном урегулированию конфликта на Ближнем Востоке.

Ради своего ближневосточного союзника Вашингтон уже пять раз применил в СБ право вето и с начала июня сознательно пытается вводить нас всех за нос, рекламируя план Байдена и свою тихую дипломатию по заключению сделки между ХАМАС и Израилем. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Российский дипломат заметил, что команду на убийство лидера ливанского шиитского движения "Хезболлах" премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху "дал именно из Нью-Йорка", где ранее иностранный политик выступил с подчеркнуто милитаристской речью на Генеральной Ассамблее ООН.

Небензя заявил генсеку ООН, что понижение аккредитации журналистов возмутительно.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций