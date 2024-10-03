Небензя заявил генсеку ООН, что понижение аккредитации журналистов возмутительно

Постпред РФ в ООН указал на ноту протеста, отправленную генсеку.

В российском постоянном представительстве связались с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем после понижения статуса аккредитации при Всемирной организации корреспонденту ВГТРК Валентину Богданову. Соответствующей информацией с прессой на брифинге в Нью-Йорке поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат счел ситуацию возмутительной. Он объяснил, что указанный журналист сопровождал немецкого министра по иностранным делам Анналену Бербок на пресс-конференцию и задал иностранке невинный вопрос о перспективах мирного урегулирования регионального конфликта на украинской территории.

назвал ситуацию возмутительной.

За это Валентина лишили пропуска в ООН. Я вчера написал письмо генеральному секретарю официально. Неофициально связался с ним, сказал, что это возмутительно, что право нашего корреспондента на допуск в ООН должно быть немедленно возвращено. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что постпредство РФ направило в Секретариат ООН ноту с требованием оценить действия ФРГ против российского журналиста. Официальный представитель российского МИ Д Мария Захарова ранее обратила внимание СМИ, что попытка общения журналиста с главой МИД ФРГ происходила в специальной зоне, предназначенной для медиа.

Совбез ООН изучит возможность принятия новых документов по деэскалации в Ливане.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций