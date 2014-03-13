Совбез ООН изучит возможность принятия новых документов по деэскалации в Ливане

Постпред РФ в ООН сообщил об обсуждении эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Совет Безопасности при ООН изучит возможность принятия новых документов по деэскалации ситуации в Ливане. После заседания СБ состоятся неформальные консультации между странами-членами по новым документам, касающимися проблемы невыполнения резолюции 1701. Соответствующей информацией с прессой на брифинге в Нью-Йорке поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

У нас пройдут неформальные консультации после заседания [СБ ООН], и мы изучим, какие документы предложат члены Совета. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил публично о том, что после резкой эскалации ситуации в Ливане он задается вопросом об эффективности резолюции 1701.

Небензя: регион Ближнего Востока скатывается в пучину большой войны.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций