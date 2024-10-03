Небензя: регион Ближнего Востока скатывается в пучину большой войны

Постпред РФ в ООН указал на действия Израиля и США.

Ближневосточный регион в настоящее время скатывается в пучину большой войны, а Совет Безопасности при ООН лишь беспомощно за этим наблюдает. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал коллегам, что вместо того, чтобы задействовать возможности дипломатии, власти в Западном Иерусалиме сделали ставку на силовое купирование существующих у них озабоченностей. При этом американские подельники Израиля подыгрывают партнерам и парализируют работу Совбеза.

К сожалению, ближневосточный регион буквально на наших глазах скатывается в пучину новой большой войны, а Совет Безопасности лишь беспомощно наблюдает за этим. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя указал на то, что ликвидация лидера шиитского движения "Хезболлах" Хасана Насруллы чревата катастрофическими последствиями для Ливана и всего региона, но при этом Израиль намеренно пошел на такое обострение конфликта. Москва полагает, что на еврейское государство ложится ответственность за последствия.

Небензя предостерег США от одобрения использования дальнобойного оружия ВСУ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций