Постпред РФ в ООН указал на последствия действий НАТО в украинском конфликте.

Страны Североатлантического военного альянса начнут прямую войну с Россией в том случае, если дадут армии киевского режима добро на применение дальнобойного оружия. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя. Дипломат указал коллегам на то, что применение подобного оружия возможно только при доступе к разведывательным данным с американских и европейских космических спутников.

Подобное потенциальное развитие ситуации принципиальным образом изменит наши отношения с западным лагерем. Если решение о снятии ограничений действительно принято или будет принято, это будет означать, что с этого момента страны НАТО начинают прямую войну с Россией. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Василий Небензя добавил, что речь идет не о том, чтобы разрешать ВСУ бить дальнобойным оружием по всей территории России, а о принятии решений по целям для ударов непосредственно в странах коллективного Западе. То, что украинские националисты формально будут нажимать кнопку, для Москвы роли не играет, так как НАТО станет непосредственной стороной военных действий против ядерной державы.

Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций