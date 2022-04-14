Небензя: Россия ждет разъяснений, как американский химикат оказался у ВСУ

Постпред РФ в ООН сообщил о наличии химоружия у ВСУ в Запорожской области.

Москва ждет от американской администрации разъяснений на тему того, как производимый в США химикат "Би-Зет" оказался в руках у украинских боевиков. Соответствующей информацией с коллегами на заседании Совета Безопасности Всемирной организации поделился российский постоянный представитель при ООН Василий Небензя.

Мы все еще ждем от США - страны, на территории которой сегодня расположено единственное на планете опытное производство "Би-Зет", разъяснений на предмет того, каким образом оно оказалось в распоряжении украинских диверсантов в Запорожской области РФ. Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Напомним, что российская сторона тщательно фиксирует химические инциденты, свидетельствующие о нарушении украинскими властями международных обязательств по Конвенции о запрещении химического оружия, а также проводит их расследование. Василий Небензя добавил, что по мере продвижения процесса по указанному сюжету и другим случаям использования токсических веществ Украиной, постпредство РФ в ООН продолжит информировать ОЗХО, и Совет Безопасности.

Небензя: все гуманитарные резолюции СБ ООН по Газе остаются только на бумаге.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций