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Небензя считает, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО

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В ООН рассказали о том, что Киев воюет против России ради целей Запада.

Российский постоянный представитель при Всемирной организации Василий Небензя считает, что Украина превратилась в частную военную компанию НАТО. Соответствующее заявление дипломат сделал в ходе своего выступления на заседании Совета Безопасности ООН. Специалист пояснил, что Киеву, как ЧВК, страны коллективного Запада платят деньги, передают вооружение и говорят о том, куда именно нужно стрелять. Он добавил, что у украинских властей вопреки фактам, здравому смыслу сформировались определенные иллюзии о том, что при нарастающей прямой военной угрозе участницы Североатлантического альянса помогут ВСУ победить противника в виде России на поле боя.

В итоге Украина, по сути, превратилась в натовскую ЧВК. Ей платят деньги, снабжают оружием и разведданными, говорят, куда стрелять и где атаковать. Страдает же от этого украинский народ, который заставляют воевать ради чужих задач.

Василий Небензя, постпред РФ в ООН

Небензя назвал ярмаркой лицемерия созываемые Западом заседания СБ ООН по Украине.

Фото и видео: Организация Объединенных наций

Теги: василий небензя, всу, нато, сб оон, совет безопасности, чвк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, События на Украине, Новости России,

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